Actualidade

O Chelsea está proibido pela FIFA de contratar futebolistas até à janela de transferências de julho de 2020, por infringir os regulamentos na contratação de jogadores menores de idade.

"O Comité Disciplinar sanciona o Chelsea com a proibição de registar novos jogadores, a nível nacional e internacional, nos dois próximos e consecutivos períodos", refere a nota do organismo do futebol mundial.

O clube inglês, que poderá recorrer para o Comité de Recurso, foi igualmente punido com uma multa de 600.000 francos suíços (cerca de 528.000 euros) e tem um prazo de 90 dias para regularizar a situação dos jogadores menores.