Actualidade

Uma operação da GNR que durou 18 meses e que terminou na quarta-feira resultou na constituição de 25 arguidos e na apreensão de roupa contrafeita com valor superior a dois milhões de euros, foi hoje anunciado.

"O valor do vestuário contrafeito apreendido durante a operação ascende a mais de dois milhões de euros, estimando-se uma fraude ao Estado num montante na ordem dos 500 mil euros. No decurso da investigação, tinham sido já apreendidas 52.900 peças de vestuário contrafeito, no valor estimado de cerca de 1,4 milhões euros", refere uma nota de imprensa da GNR.

A força de segurança esclarece que foram "constituídos 25 arguidos, com idades compreendidas entre os 18 anos e os 63 anos", e indica que os principais suspeitos estão "indiciados na prática dos ilícitos criminais de associação criminosa, fraude fiscal qualificada, branqueamento de capitais, contrafação e fraude sobre mercadorias".