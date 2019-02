Actualidade

As listas de espera em várias especialidades médicas foram reduzidas no litoral alentejano, nos últimos três anos, graças à cooperação do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN) com a unidade local de saúde, revelaram hoje os responsáveis.

Em alguns casos, como a especialidade de otorrinolaringologia, "em apenas três anos, deixou de existir lista de espera para consultas, foi reaberto o bloco operatório" no Hospital do Litoral Alentejano (HLA) e "todos os doentes propostos foram operados", disse hoje à agência Lusa o presidente do conselho de administração do CHULN, Carlos Martins.

"A política de afiliações, que inclui acordos de colaboração, permite dar uma resposta de proximidade, evitar as deslocações dos utentes e dar rentabilidade ao investimento público nas unidades periféricas", sublinhou o responsável, destacando "o sucesso" deste "programa inovador".