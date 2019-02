Actualidade

O Presidente da República defendeu hoje que nenhuma vítima de crime se deve sentir sozinha ou esquecida, referindo que o "brutal aumento da violência doméstica" divulgado nas últimas semanas exige uma mobilização e mudança da sociedade.

As declarações de Marcelo Rebelo de Sousa foram publicadas hoje na página online da presidência, a propósito do Dia Europeu da Vítima do Crime.

"No Dia Europeu das Vítimas de Crime, os meus pensamentos estão sobretudo com todos os que já sofreram, ou ainda sofrem, com algum tipo de violência", afirma o Presidente, lembrando que "em circunstâncias diversas da vida, qualquer um de nós poderá ser vítima de crime".