O Benfica, único representante português na Liga Europa de futebol, vai defrontar os croatas do Dínamo Zagreb nos oitavos de final da competição, ditou o sorteio realizado hoje na sede da UEFA, em Nyon, na Suíça.

A equipa lisboeta desloca-se ao recinto do Dínamo Zagreb em 07 de março, para disputar a primeira mão dos oitavos de final, recebendo os croatas em 14 de março, no Estádio da Luz, em Lisboa, no segundo jogo da eliminatória.

O Benfica, que iniciou a época na Liga dos Campeões, eliminou os turcos do Galatasaray nos 16 avos de final da segunda prova europeia de clubes, graças a uma vitória por 2-1 em Istambul, na primeira mão, e a um empate 0-0 no Estádio da Luz, em Lisboa, na quinta-feira.