Actualidade

A construção da primeira unidade para a transformação e valorização de bivalves iniciou-se hoje no Barreiro, no distrito de Setúbal, e, segundo a Ministra do Mar, estará concluída no "fim do verão", permitindo a "normalização" da atividade.

"A obra durará cerca de cinco a seis meses, o que quer dizer que a parte de construção civil está pronta no fim do verão. Entretanto, já está a decorrer o concurso para adquirir os equipamentos e estima-se que comecem a ser recebidos e instalados assim que acabar a construção do edifício", revelou Ana Paula Vitorino.

A ministra falava aos jornalistas após a assinatura do auto de consignação, que permite o início da obra, num terreno perto da unidade industrial Fisipe, no Barreiro, onde reforçou a importância da infraestrutura de transformação de bivalves para a região e para o país.