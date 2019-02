Actualidade

A quinta edição dos Encontros do DeVIR arranca em pleno no sábado com um colóquio para "denunciar o presente" e "discutir o futuro" em Loulé, prolongando-se até 31 de maio também por Faro, Lagos e Quarteira.

O colóquio de sábado, de entrada livre no recém-inaugurado Auditório do Solar da Música Nova, em Loulé, vai contar com as presenças da linguista Amaria Hakem, do presidente do Centro Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, Filipe Duarte Santos, do ativista e músico Luaty Beirão, da eurodeputada Marisa Matias e do astrónomo Suleiman Baraka.

No mesmo dia é inaugurada, na Galeria do Convento do Espírito Santo, igualmente em Loulé, a exposição "de(a)nunciar AleixoHOJE", com dez instalações de José Laginha. O dia encerra no Cine-Teatro Louletano, com um concerto de IKOQWE, que junta em palco Pedro Coquenão e Luaty Beirão.