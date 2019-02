Actualidade

Os alunos matriculados nas escolas de Matosinhos, do ensino básico ao secundário, vão passar a ter um passe gratuito ainda durante o 3.º período deste ano letivo, revelou hoje a autarquia, que estima abranger cerca de 17 mil estudantes.

O anúncio foi feito pela presidente da Câmara de Matosinhos, Luísa Salgueiro, na reunião do Conselho Metropolitano do Porto que decorreu hoje na Póvoa de Varzim, depois de o vice-presidente da Câmara do Porto, Filipe Araújo, ter revelado que este município decidiu alargar a gratuitidade do passe sub12, acordado com o Governo, até aos 15 anos.

De acordo com Luísa Salgueiro, "todos os estudantes do concelho vão ter passe gratuito", ainda durante este ano letivo.