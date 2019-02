Incêndios

A nova plataforma do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) para comunicações prévias ou pedidos de autorização obrigatórios de queimas e queimadas recebeu, em 20 dias, mais de 60 mil pedidos, avançou hoje o organismo.

"Temos cerca de 60 mil pedidos já realizados, pelo que podemos ver a grande envolvência que isto obriga a cada um dos municípios", disse o presidente do conselho diretivo do ICNF, Rogério Rodrigues, durante a apresentação, em Lisboa, do Plano de Intervenções de 2019.

Segundo o decreto-lei 14/2019 - que já motivou a elaboração de pelo menos 79 autos pela GNR -, as queimas necessitam de uma comunicação prévia fora do período crítico de incêndios rurais, enquanto as queimadas exigem uma autorização.