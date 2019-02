Actualidade

O Instituto de Comunicação Social da África Austral em Moçambique (MISA-Moçambique) mandatou os seus advogados para apurarem as circunstâncias da detenção do jornalista Germano Daniel Adriano e os crimes de que é acusado, disse à Lusa fonte da organização.

"Temos os nossos advogados a trabalhar para a compreensão das circunstâncias da detenção do jornalista e das notícias sobre as acusações que lhe são imputadas", disse o diretor-executivo do MISA-Moçambique, Ernesto Nhanala.

O MISA-Moçambique, prosseguiu, vai pronunciar-se sobre o caso nos próximos dias, na sequência do trabalho que a sua equipa de advogados está a realizar.