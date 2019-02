Actualidade

A Procuradoria-Geral da República (PGR) de Moçambique está aberta para cooperar com Portugal para o esclarecimento do caso do empresário português Américo Sebastião, raptado em 2016 no centro de Moçambique, disse hoje à Lusa fonte oficial.

"Há abertura sim para a cooperação, mas nunca houve um pedido formal para o efeito. Pelo menos na PGR. No entanto, estamos abertos a cooperar, dentro das leis e dos acordos que temos com Portugal", disse a fonte da PGR moçambicana.

Américo Sebastião foi raptado numa estação de abastecimento de combustíveis e continua desaparecido desde a manhã de 29 de julho de 2016, em Nhamapadza, distrito de Maringué, na província de Sofala, no centro de Moçambique.