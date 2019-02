Óbito/Sequeira Costa

José Sequeira Costa, que morreu na quinta-feira aos 89 anos, "foi um dos pianistas portugueses mais importantes de qualquer século", disse hoje à agência Lusa o seu discípulo Artur Pizarro.

"Ao nível da música clássica, em Portugal, foi um dos mais importantes pianistas de qualquer século, uma das grandes figuras do século XX e ainda do XXI, quer como pianista, quer como organizador de eventos de música clássica, de festivais - em que foi diretor artístico de vários -, do concurso Vianna da Motta e como pedagogo", disse Artur Pizarro em declarações à agência Lusa.

"Como artista discográfico deixou um legado que muitos poucos em Portugal, seja rock, seja pop, seja clássico, tiveram o protagonismo que ele teve, como representante de um país que 'quase' lhe correspondeu", afirmou Pizarro.