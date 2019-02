Óbito/Arnaldo Matos

O historiador Fernando Rosas recordou hoje o "papel marcante" de Arnaldo Matos como ativista e dirigente do PCTP/MRPP, no dia da sua morte, aos 79 anos.

Fernando Rosas, que juntamente com Arnaldo Matos, Vidaúl Ferreira e João Machado fundaram em 1970, na clandestinidade, o Movimento Reorganizativo do Partido do Proletariado (MRPP), lembrou em declarações à Lusa que conheceu Arnaldo Matos quando ambos eram estudantes da faculdade de Direito de Lisboa.

Nessa altura, Arnaldo Matos transformou-se "num dirigente político, num ativista político contra a ditadura, contra a guerra colonial", lembrou Fernando Rosas.