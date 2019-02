Actualidade

O coordenador do Conselho Estratégico da Candidatura de Leiria a Capital Europeia da Cultura 2027 realçou hoje "a dimensão absolutamente inédita" do projeto, que junta 25 municípios de três comunidades intermunicipais.

No dia em que foi apresentada no Museu de Leiria a Rede Cultura 2027, que integra os municípios envolvidos na candidatura, João Bonifácio Serra afirmou estar "muito satisfeito" com a evolução do projeto.

"Esta é uma dimensão absolutamente inédita. Não apenas pelo número, mas pela natureza do que estes municípios assinaram hoje", disse o antigo presidente da Guimarães 2012, sublinhando que a abrangência territorial "não tem paralelo em Portugal".