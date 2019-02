Óbito/Sequeira Costa

O pianista José Sequeira Costa, que morreu na quinta-feira, foi "um grande artista e um colaborador fundamental na história da intervenção da [Fundação Calouste Gulbenkian] no campo das artes", afirmou hoje a presidente da instituição.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a presidente da Fundação Gulbenkian, Isabel Mota, afirma: "A morte de José Carlos Sequeira Costa representa a perda de um dos maiores intérpretes musicais portugueses do século XX e, no momento da sua morte, a Fundação Calouste Gulbenkian presta sentida homenagem a um grande artista e a um colaborador fundamental na história da intervenção da instituição no campo das artes".

No comunicado, a Fundação, onde Sequeira Costa foi presença regular na sua programação musical, afirma que o pianista se "afirmou desde muito cedo como uma referência internacional numa tradição pianística derivada da escola de Liszt", que tinha sido professor de Vianna da Mota que, por seu turno, tinha sido professor de Sequeira Costa.