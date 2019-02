Actualidade

A artista plástica portuguesa Leonor Antunes irá apresentar, no Pavilhão de Portugal da Bienal de Veneza, Itália, um projeto no qual, "envolvendo história de arte, arquitetura e design, reflete sobre as funções dos objetos do quotidiano", foi hoje anunciado.

De acordo com a Direção-Geral das Artes (DGArtes) no projeto "how things live in the world" ("como vivem as coisas no mundo", em tradução livre), Leonor Antunes, escolhida pelo curador João Ribas para representar Portugal na 58.ª Exposição Internacional de Arte - La Biennale di Venezia 2019, "envolvendo história de arte, arquitetura e design, reflete sobre as funções dos objetos do quotidiano, contemplando o seu potencial para se materializarem como esculturas abstratas".

"Após a apresentação da artista na exposição central da 57.ª Bienal de Veneza em 2017, 'how things live in the world' reflete a pesquisa de Antunes sobre o trabalho de figuras importantes no contexto da arquitetura de Veneza, como Carlo Scarpa, Franco Albini e Franca Helg e, mais recentemente, Savina Masieri e Egle Trincanato", refere a DGArtes, num comunicado hoje enviado à agência Lusa.