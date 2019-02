Actualidade

O ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, garantiu hoje que a linha Amarela do Metropolitano de Lisboa, com início no concelho de Odivelas, não será afetada pela futura linha circular, uma vez que serão partilhadas.

As garantias do governante foram dadas esta tarde depois de uma reunião de trabalho com o presidente da Câmara Municipal de Odivelas, Hugo Martins (PS), durante a qual foi abordado o plano de expansão do Metropolitano de Lisboa.

"A ligação entre a linha Amarela nunca foi posta em causa. Primeiro por razões de engenharia. Como é que as composições do metro entravam e saiam da linha Amarela? Essa ligação tinha de estar sempre feita", afirmou aos jornalistas João Pedro Matos Fernandes.