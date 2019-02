Actualidade

A Câmara Municipal de Lisboa admitiu hoje estar com problemas com o fornecimento de contentores de lixo, mas garantiu que "está a regularizar as entregas para corresponder aos pedidos".

Numa resposta escrita enviada à Lusa, a autarquia afirma que "houve atrasos nos procedimentos de fornecimento" de contentores, acrescentando que as entregas deverão ser regularizadas, sem, no entanto, adiantar datas.

Em declarações à Lusa, uma moradora de um prédio na freguesia de Benfica relatou que está desde novembro à espera de um contentor de lixo doméstico para o seu condomínio, depois de o anterior ter desaparecido.