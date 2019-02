Actualidade

Os habitantes do concelho de Loures, no distrito de Lisboa, vão dispor a partir de março de um serviço que lhes permite receber medicamentos em casa a qualquer hora, através de um projeto desenvolvido pelas farmácias locais.

O projeto "Medicamentos Agora em Sua Casa" é promovido pelo movimento 'Loures tem mais Saúde' e estará disponível a partir do dia 12 de março, em fase experimental, segundo disse à agência Lusa o porta voz do movimento, André Soares.

"Trata-se de um projeto que nasce através das farmácias do concelho de Loures que verificaram a existência de grandes assimetrias no território. É um concelho enorme com características urbanas e rurais e com algumas zonas mais recônditas", justificou.