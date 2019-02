Actualidade

O Governo angolano indicou hoje que aguarda uma "solicitação formal" dos antigos alunos do centenário Liceu Nacional Salvador Correia, em Luanda, para apoiar a pretensão de candidatar a histórica instituição, do período colonial português, a Património da Humanidade.

"Gostaria de ter oficialmente esta pretensão. A Unesco [Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura] é muito rigorosa e se houver essa possibilidade, vamos em frente", disse o secretário de Estado da Cultura angolano, João Constantino.

Em declarações aos jornalistas no final da cerimónia de celebração do centenário do antigo Liceu Nacional Salvador Correia, formalmente criado a 22 de fevereiro de 1919, o governante deu conta que, "formalmente, o Ministério da Cultura nunca fez nenhuma proposta à Unesco".