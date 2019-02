Actualidade

A 13.ª edição do Lisbon&Sintra Film Festival (Leffest) realiza-se de 15 a 24 de novembro, com a participação do cineasta Wim Wenders, do escritor Orhan Pamuk e da cantora Patti Smith, segundo proposta aprovada hoje pela autarquia de Sintra.

Segundo o projeto do Leffest'19, a que a agência Lusa teve acesso, o júri da competição oficial deve ser presidido pelo realizador alemão Wim Wenders ("As Asas do Desejo"), integrando ainda o músico japonês Ryuichi Sakamoto, o escritor turco Orhan Pamuk, a pianista portuguesa Maria João Pires e atriz norte-americana Chloë Sevigny.

A par das antestreias fora de competição, o programa incluirá diversas retrospetivas e homenagens nesta edição, dedicadas aos realizadores Alfonso Cuarón ("Roma", "Gravidade"), Paul Thomas Anderson ("Linha Fantasma", "Magnólia"), Christian Petzold ("Em Trânsito", "Phoenix") e Rita Azevedo Gomes ("A Portuguesa", "A Vingança de uma Mulher").