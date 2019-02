Actualidade

Um incêndio de grandes dimensões deflagrou hoje num edifício no Largo do Pelourinho, centro do Funchal, tendo um homem sido retirado do terceiro andar com recurso a uma escada dos bombeiros.

A Lusa constatou no local que um homem, que esteve em perigo, estava no terceiro andar do edifício e foi retirado pelos bombeiros, com recurso a uma escada.

O fogo está a ser combatido pelas duas corporações de bombeiros do Funchal, os Sapadores e os Voluntários Madeirenses.