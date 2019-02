Venezuela

Uma situação humanitária "absolutamente impressionante" e "extremamente difícil" é como relata à agência Lusa o eurodeputado português Paulo Rangel que hoje se encontrava na fronteira entre a Colômbia e a Venezuela.

"O ambiente na fronteira é absolutamente impressionante", descreve à Lusa Rangel, em declarações via telefone, relatando que se encontrava na zona da Ponte Internacional Simón Bolívar, estrutura que tem testemunhado a passagem, por dia, de 35 mil pessoas oriundas da Venezuela.

"É uma situação do ponto de vista humanitário extremamente difícil. Só ontem [quinta-feira] (...) o tráfego de pessoas chegou aos 50 mil", prossegue o também vice-presidente do grupo parlamentar do Partido Popular Europeu (PPE), que integra uma delegação desta família política do Parlamento Europeu que chegou na quinta-feira à Colômbia.