Actualidade

Uma volta ao mundo em imagens com histórias ilustra o livro "30 anos de fotojornalismo" de Lucília Monteiro, fotojornalista da Visão que se assume como autora das fotos "feias com significado", disse a autora à Lusa.

Com curadoria da escritora Patrícia Reis e texto do jornalista da Visão Miguel Carvalho, o livro, lançado hoje no Porto, surge como uma homenagem à fotojornalista nascida em 1966 em Santa Cruz, na ilha da Madeira, que em 2019 cumpre 30 anos de carreira.

Contou à Lusa Lucília Monteiro que o "desafio lançado por Patrícia Reis" implicou uma busca exaustiva de fotos do seu arquivo pessoal "até 2000 em versão negativo e slides", mas que foi "conseguido em 15 dias", apesar de lhe ter "roubado muitas horas de sono".