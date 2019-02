Actualidade

A recentemente inaugurada "Nataria Portuguesa" conseguiu dois feitos: uma receita própria próxima dos pastéis de nata de Portugal e fazer com que os argentinos, aos poucos, troquem os tradicionais alfajores pelo emblemático doce português.

Até o final do século XIX, metade das famílias em Buenos Aires era de origem portuguesa, mas, apesar dessa presença, a Argentina não tem tradição em doces com ovos nem herdou nenhuma receita do mais famoso doce português, o pastel de nata.