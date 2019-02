Actualidade

O Presidente da Nigéria afirmou hoje que se vai congratular no final das eleições presidenciais, que decorrem hoje e nas quais o chefe de Estado foi dos primeiros nigerianos a votar.

"Até aqui tudo corre bem (...) Logo vou parabenizar-me pela minha vitória, serei o vencedor", disse o chefe de Estado, de 76 anos, acompanhado pela mulher, em Daura, a sua cidade natal no estado de Katsina, norte da Nigéria.

O seu principal adversário, Atiku Abubakar, opositor de 72 anos, vai votar em Yola, no estado de Adamawa, no nordeste do país.