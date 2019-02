Actualidade

O movimento independentista FLEC/FAC reivindicou hoje ter emboscado uma patrulha das Forças Armadas Angolanas (FAA) em Cabinda, tendo morto três soldados e um polícia, enquanto as suas tropas perderam dois militares.

Num "comunicado de guerra" enviado à agência Lusa, Che Tchitcha Bica Bankulu, comandante da região do Massabi da Frente de Libertação do Estado de Cabinda - Forças Armadas de Cabinda (FLEC/FAC) explicou que a emboscada ocorreu na tarde de quarta-feira na aldeia de Lico, na região de Dinge, no enclave angolano.

"O nosso objetivo é atacar as forças de ocupação ilegal em Cabinda, não matar estrangeiros. No entanto, estes devem ter consciência de que a guerra continua em Cabinda", lê-se no comunicado, que deixa dúvidas sobre se, além dos "estrangeiros angolanos", o aviso diz também respeito a cidadãos de outras nacionalidades.