Actualidade

Sessenta e nove pessoas morreram e outras 200 foram hospitalizadas no nordeste da Índia depois de beber álcool adulterado, anunciaram hoje autoridades locais, menos de duas semanas após incidente idêntico ter provocado 100 mortes no norte do país.

"Registámos a morte de 50 pessoas em Golaghat desde a noite de quinta-feira", disse hoje Dhiren Hazarika, funcionário do distrito de Golaghat, no estado de Assam na Índia.

No distrito vizinho de Jorhat, as autoridades locais relataram a morte de 19 pessoas também devido à ingestão de álcool alegadamente adulterado, a maioria mulheres trabalhadoras em plantações de chá na zona.