Actualidade

Um dos filhos de Arnaldo Matos, Pedro Matos, acusou hoje o PCTP/MRPP de ter "montado" um velório e "funeral-sequestro" ao seu pai, recusando participar nas cerimónias fúnebres do político.

Numa nota enviada à Agência Lusa, Pedro Gonçalves Matos, refere que o seu pai "morreu em casa alheia", explicando que depois de "tardiamente avisado" e quando foi ao local para resgatar o corpo, a dirigente Maria Adelaide Teixeira, "do alto dos seus quasi-80 anos, injetada de ódio e envergando pose de guarda de campo de concentração", informou-o da vontade de Arnaldo Matos de ter as cerimónias fúnebres totalmente controladas pelo partido

Segundo Pedro Gonçalves Matos, as palavras que a camarada lhe terá dirigido foram as seguintes: "Temos pena que tenha chegado a isto, mas então é assim: o velório e o funeral são do partido; as cinzas são da família".