A igreja católica destruiu os dossiês sobre abusos sexuais perpetrados no seu seio, admitiu hoje o cardeal alemão Reinhard Marx, um assessor próximo do papa Francisco, falando na cimeira que decorre no Vaticano sobre a proteção de menores.

"Os processos e procedimentos estabelecidos para julgar os crimes foram deliberadamente ignorados, até mesmo cancelados ou anulados, e os direitos das vítimas foram pisados e deixados à mercê de cada indivíduo", lamentou o presidente da Conferência Episcopal Alemã.

O cardeal Reinhard Marx defendeu ainda a eliminação da norma do segredo pontifício nos casos de abusos a menores.