O secretário-geral do PS, António Costa, apelou hoje em Madrid à criação de um "novo contrato social" na Europa que dê esperanças aos jovens que nasceram no século XXI e vão votar pela primeira vez nas eleições europeias de maio.

"Precisamos de um novo contrato social que abra as oportunidades, as portas e a esperança a esta nova geração", disse António Costa numa convenção do Partido Socialista Europeu, que está a preparar a mensagem desta família política para as eleições europeias de 23-26 de maio próximo (26 em Portugal).

Para aquele que também é primeiro-ministro de Portugal, essa consulta eleitoral será "uma batalha entre a esperança e o medo", que está a "impulsionar" o populismo, que faz crescer o nacionalismo, o protecionismo e está a dar força ao racismo.