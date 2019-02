Actualidade

O defesa central francês Jérémy Mathieu foi hoje reintegrado nos treinos do Sporting, um mês depois de se ter lesionado, anunciou a equipa da I Liga portuguesa de futebol.

Mathieu saiu lesionado ao intervalo da meia-final da Taça da Liga, frente ao Sporting de Braga, em 23 de janeiro, e pode agora voltar à competição na segunda-feira, frente ao Marítimo, na 23.ª jornada do campeonato.

No regresso ao trabalho, dois dias após a igualdade a um golo no terreno do Villarreal, na Liga Europa, os titulares em Espanha realizaram trabalho de recuperação no ginásio.