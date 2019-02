Actualidade

O presidente da UNITA criticou hoje as medidas governamentais relacionadas com a justiça, defendendo que o combate à corrupção em Angola está "incompleto" e "mal direcionado", não se esgotando na detenção de "alguns tubarões".

Ao discursar no final da I Conferência Nacional sobre o Ano da Consagração da Memória de Jonas Malheiro Savimbi, que decorreu hoje em Talatona, na zona sul de Luanda, Isaías Samakuva, salientou que, além da corrupção financeira, falta ao Governo do Presidente angolano, João Lourenço, combater as irregularidades eleitorais, estruturais e institucionais.

"A luta que hoje se faz contra a corrupção está mal direcionada. A verdadeira luta contra a corrupção sistémica não pode ser dirigida para satisfação de objetivos políticos pessoais ou de grupos, mas sim contra o sistema corruptor, montado e dirigido pelo MPLA [Movimento Popular de Libertação de Angola - MPLA]", afirmou o líder da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA).