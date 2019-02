Greve/Enfermeiros

O primeiro-ministro, António Costa, avançou hoje em Madrid que o Governo está disposto chegar a acordo sobre a "revisão da carreira" com os enfermeiros, assim como "procurar corrigir" algumas injustiças da anterior eliminação das categorias.

"Há duas questões que já anunciámos há muito tempo que estamos disponíveis para acordar" com os enfermeiros, disse o chefe do Governo à margem de uma convenção do Partido Socialista Europeu.

A primeira dessas questões é "a revisão das carreiras, para que possa haver, mais uma vez, várias categorias: a de enfermeiro, enfermeiro especialista, enfermeiro gestor".