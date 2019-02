Actualidade

O Moreirense venceu hoje no terreno do Feirense, por 3-1, e consolidou o quinto lugar da I Liga portuguesa de futebol, ficando a quatro pontos do Sporting, que cumpre na segunda-feira o seu jogo da 23.ª jornada.

Chiquinho, no primeiro minuto e aos 46, e Arsénio, aos 43, marcaram os golos da formação de Moreira de Cónegos, que soma 41 pontos.

Aos 53, o mexicano Antonio Briseño reduziu para os anfitriões, que permanecem na 18.ª e última posição, com 14 pontos, sem pontuar nos últimos cinco jogos e sem vencer desde a segunda jornada.