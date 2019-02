Mau tempo

A Proteção Civil dos Açores registou cerca de uma centena de ocorrências em quase todas as ilhas, desde a madrugada de hoje, na sequência da passagem da depressão Kyllian, que começa a afastar-se do arquipélago.

"Atualmente, em toda a região, registamos 97 ocorrências, sendo de realçar as ocorrências registadas na ilha Terceira, durante o final da manhã, devido à precipitação. Só nesta ilha ocorreram 58 do total das 97 ocorrências", adiantou, em declarações à Lusa, o vice-presidente do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA), Osório Silva.

O grupo oriental (São Miguel e Santa Maria) é neste momento o mais afetado, tendo-se registado 14 ocorrências durante a tarde, sobretudo quedas de árvores e de postes, além de uma inundação numa habitação, que é acompanhada pelos agentes de Proteção Civil.