Mau tempo

A depressão Kyllian, que provocou cerca de uma centena de ocorrências nos Açores durante todo o dia de hoje, está a afastar-se do arquipélago, mas todas as ilhas se mantêm sob aviso amarelo até à manhã de domingo.

"A depressão Kyllian encontrava-se, às 21:00 de hoje (mais uma hora em Lisboa), centrada a aproximadamente a 1.100 km a norte da ilha do Corvo, com uma pressão atmosférica no seu centro de 955 hPa", adiantou, em comunicado de imprensa, o meteorologista Carlos Ramalho, da delegação dos Açores do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo o meteorologista, nas próximas horas, "a agitação marítima permanecerá elevada, mas com tendência a diminuir gradualmente".