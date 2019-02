Actualidade

O antigo selecionador português de râguebi Tomaz Morais vai apoiar a direção do Sporting na área da formação, iniciando brevemente funções na Academia do clube, em Alcochete, disse hoje o próprio à agência Lusa.

O atual consultor técnico da Federação Portuguesa de Rugby e antigo selecionador nacional da modalidade confirmou à Lusa a mudança para o clube 'leonino', no qual, além de apoiar a direção liderada por Frederico Varandas, será responsável por montar e coordenar um gabinete de formação interna e liderança.

O gabinete irá funcionar na Academia do clube, em Alcochete, apesar de ser transversal a todas as modalidades e escalões do clube e não apenas dedicado ao futebol profissional e de formação.