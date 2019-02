Venezuela

O autoproclamado Presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, anunciou que vai participar na cimeira do Grupo de Lima, em Bogotá, na próxima segunda-feira, "para discutir possíveis ações diplomáticas" contra o regime de Nicolás Maduro.

"Na segunda-feira irei participarei na cimeira do Grupo de Lima, para me reunir com todos chefes da diplomacia da região e também com o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, para discutir possíveis ações diplomáticas", disse Guaidó.

O líder da oposição falava na cidade colombiana de Cúcuta, acompanhado pelo Presidente da Colômbia, Iván Duque, e pelo secretário-geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.