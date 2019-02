Guiné-Bissau/Eleições

A União Patriótica Guineense (UPG), um dos partidos candidatos às eleições legislativas de 10 de março na Guiné-Bissau, propôs hoje começar o país do zero, nomeadamente nos setores da educação, saúde e judicial.

"Em termos programáticos a nossa proposta é fazer tudo do zero, uma vez que os 46 anos de independência não trouxeram nada de novo, antes pelo contrário, no setor da educação nós massificamos o ensino e perdemos totalmente a qualidade do ensino. Temos muita gente que faz o sétimo ano e que não é capaz de escrever uma carta. Por isso temos de começar do zero", afirmou à Lusa o líder da UPG, Fernando Vaz.

Segundo Fernando Vaz, que foi ministro do Turismo no governo liderado por Umaro Sissoco Embalo, o mesmo princípio se aplica ao setor da saúde.