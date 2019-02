Actualidade

Pelo menos 133 pessoas morreram e mais de 220 foram hospitalizadas no nordeste da Índia após o consumo de álcool adulterado, indicaram hoje as autoridades locais, em novo balanço.

Este é já um dos mais mortíferos incidentes relacionados ao consumo de álcool ilegal e adulterado no país, que acontece geralmente em zonas rurais ou em áreas pobres das cidades, devido ao baixo preço.

Entre as vítimas encontram-se, sobretudo, trabalhadores de plantações de chá dos distritos de Golaghat e Jorhat, no estado de Assam, no nordeste do país.