Actualidade

O romance "Torto Arado", de Itamar Vieira Júnior, vencedor do Prémio LeYa/2018, é apresentado na segunda-feira, em Lisboa, na Livraria LeYa na Buchholz, numa mesa redonda com a participação do autor.

Além de Itamar Vieira Júnior, na mesa redonda, às 18:30, participam a diretora da revista Pessoa, Mirna Queiroz, e a jornalista Ana Sousa Dias.

Em declarações à agência Lusa Mirna Queiroz afirmou que este romance "nos remete a grandes clássicos da literatura brasileira, como 'O Quinze', de Rachel de Queiroz, 'Os Sertões', de Euclides da Cunha, e 'Vidas Secas', de Graciliano Ramos, que retratam com grande força narrativa os processos de desumanização, apagamento a que estão sujeitos alguns grupos sociais no Brasil".