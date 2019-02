Actualidade

O escritor espanhol Manuel Vilas classifica de trágica a incapacidade de ver e reconhecer em vida a importância dos pais, como disse em entrevista à agência Lusa, no âmbito do Correntes d'Escritas, na Póvoa de Varzim.

Em Portugal para apresentar o seu primeiro livro que cruza a fronteira, o multipremiado Manuel Vilas traz consigo "Em tudo havia beleza", título português do livro "Ordesa", publicado no ano passado em Espanha, onde foi elogiado pela crítica literária e alcançou a classificação de "livro do ano" para o suplemento Babelia do El Pais.

Definido como uma "carta de amor" aos seus pais, "Em tudo havia beleza" tem um narrador que partilha a vida com a do autor, fazendo com que o livro seja rotulado de autobiográfico, sem que isso seja uma verdade completa.