Venezuela

O Governo brasileiro condenou hoje os atos de violência promovidos no sábado por Nicolás Maduro nas fronteiras da Venezuela com o Brasil e a Colômbia, a propósito da chegada de ajuda humanitária ao país.

Numa nota publicada no 'site' do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, intitulada "atos de violência do regime de Maduro", o Governo brasileiro expressa a sua "condenação mais veemente" aos atos de violência do "regime ilegítimo do ditador" Nicolás Maduro registados no sábado nas fronteiras da Venezuela com o Brasil e com a Colômbia.

A chegada de ajuda humanitária à Venezuela ficou no sábado marcada por atos violentos, com camiões incendiados na fronteira com a Colômbia e outros a regressar ao Brasil, registando-se pelo menos quatro mortos em confrontos, e deserções das forças venezuelanas, tendo dois camiões de ajuda humanitária regressado ao território brasileiro após algumas horas no lado venezuelano.