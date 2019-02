Actualidade

O papa Francisco assegurou hoje que a igreja "não se cansará em fazer tudo o que for necessário" para levar à justiça quem quer que tenha cometido algum tipo de abuso sexual e que "nunca tentará encobrir nenhum caso".

Francisco discursava no final da cimeira histórica que decorreu no Vaticano perante 190 representantes da hierarquia religiosa e 114 presidentes ou vice-presidentes de conferências episcopais de todo o mundo, para debater a proteção de menores por parte do clero.

O papa argentino, no seu discurso, assinalou que a "praga" dos abusos sexuais a crianças "é universal e transversal", citando vários relatórios de instituições internacionais, e deixando claro que a situação "não diminui a sua monstruosidade dentro da igreja".