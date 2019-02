Actualidade

Dois dos cinco feridos num atropelamento no concelho de Paredes morreram hoje, adiantou à Lusa fonte da autarquia, indicando que as vítimas mortais são um membro da direção e um sócio do Moto Clube de Rebordosa.

"Confirmamos dois mortos", disse fonte da Câmara de Paredes, no distrito do Porto.

No sábado, cinco pessoas ficaram feridas, duas com gravidade, depois de um veículo ligeiro colher cinco pessoas ao fim da tarde na localidade de Rebordosa, segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.