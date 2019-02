Óbito/Bigotte Chorão

O Presidente da República enalteceu hoje o trabalho do escritor João Bigotte Chorão, que morreu no sábado aos 85 anos, no "constante empenho no conhecimento e na valorização da literatura portuguesa".

Ensaísta e crítico literário, considerado um dos especialistas na obra de Camilo Castelo Branco, João Bigotte Chorão morreu no sábado à noite em Lisboa aos 85 anos.

Numa mensagem colocada no 'site' da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou a "incansável curiosidade e poderosa capacidade reflexiva" de Bigotte Chorão, distinguido em 2008 com o Grande Prémio da Literatura Biográfica da Associação Portuguesa de Escritores.