A Direção-Geral de Serviços Prisionais (DGSP) assegurou hoje que o novo vídeo em que reclusos da cadeia de Paços de Ferreira alegadamente fumam droga é "anterior" às imagens de uma festa que motivaram a demissão da diretora da prisão.

"A gravação agora divulgada foi feita a 04 de fevereiro e, na sequência da abertura de um processo de averiguações, dois dos reclusos que aparecem nas imagens foram então sujeitos a medidas cautelares de confinamento", disse à Lusa fonte oficial da DGSP.

Em menos de duas semanas, foram divulgados dois vídeos de reclusos do Estabelecimento Prisional de Passos de Ferreira, um a 11 de fevereiro, mostrando uma festa filmada e difundida por telemóvel, e outro divulgado no sábado, no qual um grupo de três reclusos refere estar a fumar um cigarro de droga no recreio da prisão.