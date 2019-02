Actualidade

O centro de treino militar da União Europeia em Koulikoro, no Mali, foi esta madrugada alvo de um ataque terrorista, sem ferir qualquer dos quatro militares portugueses que ali se encontram em missão, informaram hoje as Forças Armadas.

"Os militares portugueses estão todos bem, havendo a registar até ao momento quatro baixas do lado do exército maliano e um número ainda indeterminado de civis atingidos", lê-se no comunicado do Estado Maior General das Forças Armadas (EMGFA) hoje divulgado.

O documento especifica que se encontram no centro de treino da União Europeia (UE) alvo do ataque terrorista desta madrugada dois militares do Exército, um da Marinha e um da Força Aérea, todos integrados na missão de treino da UE.