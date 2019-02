Actualidade

O Movimento Democrático de Mulheres (MDM) criticou hoje a forma como está a ser divulgada pelo governo a lei da igualdade salarial, considerando que o anúncio da entrada em vigor "cria a ilusão de que finalmente se legisla".

"A nota do governo sobre a entrada em vigor da lei da igualdade salarial deixa-nos alguma perplexidade", refere o MDM numa nota, adiantando que o movimento "sempre exigiu que se cumpra a igualdade salarial e a legislação há muito consagrada, mas que na prática não tem sido cumprida".

Em causa está o facto de a nova lei restringir "o seu âmbito às diferenças remuneratórias entre mulheres e homens de cada empresa em particular, e apenas naquelas com mais de 250 trabalhadores", não incluindo os casos em que "as mulheres são a maioria, ou a quase totalidade, dos trabalhadores".